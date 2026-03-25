"الطوارئ الأزمات" تدعو إلى عدم ربط تقلبات الطقس بأي تهديدات أخرى

أصدرت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث إرشادات بشأن التعامل مع النظام الوطني للإنذار المبكر خلال الأحوال الجوية المتقبلة.

وحثت أفراد المجتمع على التعامل مع الظواهر المرتبطة بالطقس وفقا لطبيعتها وعدم ربطها بأي تهديدات أخرى، وأن الظروف الجوية المتقلبة قد يصاحبها برق ورعد وظواهر صوتية قوية، مؤكدة أنه في حال وجود أي تهديد سيتم اصدار التحذيرات والتعليمات فورا عبر النظام الوطني للإنذار المبكر