«الإمارات الصحية»: 7 إجراءات وإرشادات مهمة للحماية من البعوض بعد هطول الأمطار

حددت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية 7 إجراءات وإرشادات مهمة وقائية لحماية الأفراد من البعوض بعد هطول الأمطار، في إطار جهودها لتعزيز الوعي الصحي والوقاية من الأمراض المرتبطة بزيادة انتشار الحشرات في هذه الفترة.

وأوضحت المؤسسة أن بعد هطول يزداد انتشار البعوض نتيجة تجمع المياه الراكدة، ما يستدعي اتباع إجراءات احترازية بسيطة لكنها فعّالة للحد من التعرض للدغات.

وتشمل الاجراءات والخطوات:

- استخدام طارد البعوض على الجلد المكشوف.

- ارتداء ملابس طويلة لتقليل التعرض للدغات.

- تجنب أوقات الذروة (الفجر والغروب).

- التأكد من وجود شبك على الأبواب والنوافذ.

- التخلص من المياه الراكدة حول المنازل.

- استخدام مبيدات أو أجهزة طاردة للبعوض.

- الحفاظ على نظافة المساحات الخارجية.

وأكدت "الإمارات الصحية" أهمية مراجعة الطبيب فوراً في حال ظهور أعراض مثل الحمى أو الطفح الجلدي أو آلام المفاصل بعد التعرض للدغات.