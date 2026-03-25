شرطة أبوظبي تدعو قائدي دراجات التوصيل لتجنب القيادة في الأحوال الجوية المتقلبة

دعت مديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي قائدي دراجات التوصيل إلى ضرورة الالتزام بوقف التنقل وتقديم خدمات التوصيل أثناء الأحوال الجوية المتقلبة، مؤكدة اهتمامها بتعزيز التوعية والتنبيه المبكر لضمان سلامة قائدي الدراجات النارية "دراجات التوصيل" ضمن الأولوية الاستراتيجية "أمن الطرق الذكي".

وأكد العميد محمود يوسف البلوشي، مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية، ضرورة تجنّب قيادة الدراجة النارية في الأحوال الجوية المتقلبة، وخصوصًا عند هطول الأمطار، مشيرًا إلى أن الدراجة النارية صُممت للسير على الطرقات الجافة، وبالتالي فهي غير آمنة عند قيادتها تحت الأمطار، لأن ذلك قد يؤدي إلى الانزلاق وازدياد مسافة التوقف إلى حدود خطرة جدًا، ما يؤدي في أغلب الأحيان إلى وقوع الحوادث.

ولفت إلى اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز سلامة هذه الفئة من مستخدمي الطريق من خلال عقد ورش التوعية المستمرة، والتي تركز على رفع مستوى الوعي المروري لديهم، ويتم تنفيذها بعدة لغات، وهي العربية والإنجليزية والأوردو، ضمن خطط المديرية في نشر التوعية بالسلامة المرورية.

وحث قائدي الدراجات النارية (دراجات التوصيل) على ضرورة توخي القيادة الآمنة عند انتهاء الأحوال الجوية المتقلبة، واتباع أنظمة وقوانين المرور تجنبًا لوقوع الإصابات البليغة والوفيات، والالتزام بخط السير، وعدم استخدام الهاتف أثناء القيادة، والالتزام باستخدام معدات الحماية الشخصية، والتأكد من صلاحية إضاءة الدراجات النارية وصيانتها بشكل دوري، وعدم الدخول إلى الأماكن الممنوعة، وترك مسافة أمان كافية بين الدراجات النارية والمركبات، تعزيزًا لسلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.