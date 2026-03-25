"الوطني للأرصاد": تراجع تأثير المنخفض الجوي ومرور الموجة الأخيرة للأمطار غدا

أكد المركز الوطني للأرصاد أنه من المتوقع أن يتراجع تأثير المنخفض الجوي بشكل نسبي على الدولة، غدا الخميس، وإن ظلت فرصة سقوط الأمطار خفيفة إلى متوسطة، وتتركز على الجزر وبعض المناطق الشمالية على فترات.

وأشار إلى مرور الموجة الأخيرة للأمطار، حيث يتعمق المنخفض الجوي في الغلاف الجوي وتبدأ هذه الموجة من ليل يوم الخميس على المناطق الغربية، وتتحرك تدريجياً لتؤثر على منطقة الظفرة وأبوظبي خلال آخر ليل الخميس وفجر الجمعة، ثم تمتد خلال نهار يوم الجمعة لتشمل المناطق الشمالية ومدينة العين والمناطق الشرقية يصاحبها سقوط أمطار غزيرة مع البرق والرعد وسقوط البرد على مناطق محدودة من الدولة، وتقل كميات السحب تدريجياً خلال الليل.