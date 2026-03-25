شرطة أبوظبي تهيب بالسائقين الالتزام بالقيادة الآمنة وبإرشادات السلامة خلال الأجواء الماطرة

أهابت شرطة أبوظبي السائقين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، والالتزام بإرشادات القيادة الآمنة أثناء هطول الأمطار والتقلبات الجوية والأنتباه من تجمعات المياه في الطرق والابتعاد عن مجاري الأودية ، بما يسهم في تعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث على الطرق، وذلك ضمن أولويتها الاستراتيجية" أمن الطرق الذكي".

وأكد العميد محمود يوسف البلوشي، مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية، أن القيادة في الأجواء الماطرة تتطلب انتباهًا مضاعفًا من السائقين، نظرًا لانخفاض مستوى الرؤية وارتفاع احتمالية انزلاق المركبات، مشددًا على أهمية تخفيف السرعات وترك مسافة أمان كافية بين المركبات.

وأوضح أن من أبرز الممارسات الخاطئة التي قد تؤدي إلى وقوع الحوادث في مثل هذه الظروف، السرعة الزائدة، وعدم الالتزام بخط السير، والانشغال بغير الطريق، إلى جانب التوقف المفاجئ أو تغيير المسار دون التأكد من خلو الطريق.

ودعت شرطة أبوظبي السائقين إلى التأكد من جاهزية مركباتهم، لا سيما الإطارات والمسّاحات والأنوار، وتجنب القيادة في المناطق المنخفضة أو أماكن تجمع المياه، والابتعاد عن مجاري الأودية، حرصًا على سلامتهم وسلامة الآخرين .