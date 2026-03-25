قرقاش: الإمارات أثبتت قدرتها على التصدي والصمود.. وتحتاج إلى معرفة من يُعتمد عليه وقت الشدائد

أكد أن المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الدكتور أنور بن محمد قرقاش أن الإمارات أثبتت قدرتها على التصدي والصمود، مضيفا أنها لا تحتاج إلى العدة والعديد بقدر ما تحتاج إلى وضوح المواقف ومعرفة من يُعتمد عليه وقت الشدائد.

وقال قرقاش عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": "منذ بدء العدوان الإيراني الغاشم، تواصلت الدول الشقيقة والصديقة، فتميّزت المواقف بين من عرض دعماً صادقاً يُقدَّر ويُشكر عليه، ومن اكتفى بالتصريحات دون فعل".

وتابع قائلا: "الإمارات أثبتت قدرتها على التصدي والصمود، وهي لا تحتاج إلى العدة والعديد بقدر ما تحتاج إلى وضوح المواقف ومعرفة من يُعتمد عليه وقت الشدائد".