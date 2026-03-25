"الداخلية" تهيب بالجمهور الالتزام بالإرشادات خلال الحالة الجوية السائدة

أصدرت وزارة الداخلية تنبيهاً مهماً في ضوء الحالة الجوية السائدة على مستوى الدولة، والتي قد تشهد خلالها بعض المناطق تساقط أمطار متفاوتة الشدة، وتساقط البرد، ونشاط الرياح المصحوبة بالبرق والرعد، مع تدني مدى الرؤية الأفقية.

وأهابت الوزارة بـ:

-توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة والتنقل.

-خفض السرعات على الطرق والالتزام بتعليمات المرور.

-تجنب أماكن جريان الأودية والسيول وتجمعات المياه.

-عدم ارتياد البحر أو الشواطئ خلال فترة التقلبات الجوية.