الإمارات تستضيف عملية الإفراج عن مواطن أميركي من أفغانستان

أعلنت وزارة الخارجية استضافة دولة الإمارات لعملية الإفراج عن مواطن أميركي كان مسجوناً في أفغانستان وتسليمه للولايات المتحدة الأميركية، بحضور ممثلين عن الجهات المعنية من كلا البلدين.

وأعربت الوزارة عن شكرها للولايات المتحدة وأفغانستان على ثقتهما بدولة الإمارات واختيارها كموقع لعملية الإفراج، ما يُجسد دورها كوسيط موثوق به في دعم الحلول الدبلوماسية والإنسانية، ويعكس نهجها القائم على تعزيز الحوار والتعاون الدولي، وتوفير بيئة داعمة للمحادثات البنّاءة، لافتة إلى تطلعها إلى أن تُسهم هذه الجهود في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار على الصعيدين الإقليمي والدولي.