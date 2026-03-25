رئيس البرلمان المجري يؤكد تضامن بلاده مع الإمارات إزاء الاعتداءات الإيرانية

تلقى رئيس المجلس الوطني الاتحادي، صقر غباش، رسالة من رئيس الجمعية الوطنية المجرية، لاسلو كوفير، أكد فيها تضامن بلاده الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية والتحديات الراهنة.

وأعرب كوفير في رسالته عن إدانته الشديدة للهجمات الإيرانية التي تستهدف الدولة وما تسببه من خسائر، مؤكداً أن هذه الاعتداءات والأعمال اللاإنسانية مرفوضة وتتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي ولا يمكن تبريرها تحت أي ظرف. وأكد وقوف بلاده إلى جانب دولة الإمارات خلال هذه الظروف ودعمها لكل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار.

وأعرب كوفير عن ثقته بأن الأوضاع ستتجه نحو الاستقرار، وأن المرحلة المقبلة ستتيح مواصلة الحوار والتعاون بين الجانبين، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.