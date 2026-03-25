الكويت تعزي الإمارات في استشهاد أحد متعاقدي قواتها المسلحة أثناء مهمة روتينية في البحرين إثر اعتداء إيراني غاشم

اعربت وزارة الخارجية الكويتية عن تعازي ومواساة دولة الكويت لدولة الإمارات العربية المتحدة في استشهاد أحد المتعاقدين في قواتها المسلحة أثناء أدائه مهمة روتينية في مملكة البحرين الشقيقة، إثر اعتداء إيراني غاشم استهدف المملكة.

وأكدت في بيان صحافي تضامن دولة الكويت الكامل مع دولة الإمارات ومملكة البحرين في كافة ما تتخذانه من إجراءات لحفظ أمنهما وسيادتهما.