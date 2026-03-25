«زايد لأصحاب الهمم» توقع اتفاقية تعاون لتعزيز منظومة الدعم النفسي والأسري

وقّعت هيئة زايد لأصحاب الهمم، اتفاقية تعاون مع مركز هيثم الشريف للتدريب والاستشارات، بهدف توفير جلسات نفسية وأسرية واستشارية لأولياء الأمور والكادر التعليمي، في إطار تعزيز منظومة الدعم النفسي والاجتماعي لأصحاب الهمم وأسرهم.

وقع الاتفاقية المدير العام للهيئة، عبدالله عبدالعالي الحميدان، والرئيس التنفيذي للمركز، هيثم مصطفى عبدالمقصود. وتهدف الاتفاقية إلى دعم أولياء الأمور وتمكين الكادر التعليمي، من خلال برامج وجلسات متخصصة، تسهم في تعزيز الصحة النفسية والاستقرار الأسري وتحسين جودة الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم، بما يتماشى مع رؤية حكومة أبوظبي 2030 في تحقيق تنمية اجتماعية شاملة ومستدامة.

وستوفر هيئة زايد لأصحاب الهمم، بموجب الاتفاقية، أماكن تنفيذ الورش التدريبية، ومتابعة أداء البرامج المقدمة، إضافة إلى دعوة المركز للمشاركة في الأنشطة والمبادرات المختلفة لدعم أصحاب الهمم، بينما يلتزم المركز تقديم جلسات نفسية وأسرية واستشارية لأولياء الأمور والكادر التعليمي، إلى جانب تنظيم دورات تدريبية مجانية لموظفي الهيئة.

وأكد الحميدان أن تمكين أصحاب الهمم لا يقتصر على الخدمات التعليمية والتأهيلية، بل يمتد ليشمل بناء منظومة دعم نفسي وأسري متكاملة، تُعزز استقرار الأسرة وتدعم دورها المحوري في رحلة التمكين.

كما أكد التزام الهيئة توفير خدمات نوعية ترتقي بجودة الحياة، وتعزز الصحة النفسية لأولياء الأمور والكادر التعليمي، باعتبارهم شركاء أساسيين في مسيرة أصحاب الهمم، مشيراً إلى أن الاستثمار في الدعم النفسي هو استثمار في الاستدامة المجتمعية، وفي بناء بيئة أكثر وعياً واحتواءً وتمكيناً.