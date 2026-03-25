دوريات الشرطة تفتح طريق النجاة لمريض بالسرطان

أنقذت دوريات الشرطة حياة شاب مصاب بالسرطان، بعد تدخل سريع واستثنائي لمساندة أسرته التي علقت لساعات على الطريق بين دبي والشارقة، وسط الأمطار الغزيرة، وحالة عدم استقرار الطقس التي تشهدها الدولة.

وكاد تأخر المريض عن موعد جلسة العلاج يهدد حياته، قبل أن تفاجأ والدته بما وصفته بـ«مشهد إنساني يفوق الوصف في الإمارات».

وقالت لمياء عبدالعال، والدة الشاب المقيمة في دبي، لـ«الإمارات اليوم»، إن موعد جلسة العلاج الكيماوي لابنها كان في مستشفى برجيل بالشارقة، إلا أنهم علقوا في الطريق بين دبي والشارقة، بسبب الأمطار وزحام أول يوم عمل بعد عيد الفطر. ومع مرور الوقت بدأ مستوى السكر لدى ابنها بالانخفاض بشكل مقلق، ما أثار فزعها الشديد عليه، وأفقدها القدرة على التفكير.

وأضافت أن زوجها استنجد بدورية شرطة، فجاء الردّ إنسانياً يفوق كل التوقعات، لافتة إلى أن عناصر الدورية لم يتركوا ابنها لحظة واحدة. وبعدما كانت تشعر بأن الطرق كلها مسدودة، تحوّلت الرحلة إلى طوق نجاة، إذ نُقِل بسيارة إسعاف، فيما رافقت دوريات الشرطة سيارة الأسرة، فاتحة الطريق أمامها حتى باب المستشفى، لتُختصر الرحلة إلى أقل من 20 دقيقة.

وتابعت أن المشهد لن يُنسى، لافتة إلى أنه «يُجسّد إنسانية الإمارات، وحرصها على احتضان كل من يقيم على أرضها، وتلبية احتياجاته في أشد الظروف».

وروت والدة الشاب ياسين (21 عاماً)، تفاصيل ما حدث، مشيرة إلى أن ابنها الذي يعاني مرضاً نادراً هو «ساركوما إيوينج» أحد أنواع سرطان العظام، كان في طريقه، برفقتها هي ووالده، إلى جلسة علاج كيماوي في مستشفى برجيل في الشارقة، عندما تعطلت رحلتهم، بسبب الازدحام، وسوء الأحوال الجوية.

وقالت إنهم انطلقوا من دبي قبيل الظهر، لكنهم علقوا في الطريق لأكثر من ثلاث ساعات، في وقت بدأ فيه مستوى السكر لدى ابنها المصاب أيضاً بالسكري من النوع الأول بالانخفاض، مع عدم توافر طعام بالسيارة أو إمكانية التوقف، ما زاد من خطورة الموقف.

وأضافت: «عند دخولنا إمارة الشارقة توجهنا إلى دورية شرطة كانت متوقفة على جانب الطريق، كنا نبحث عن طريق مختصر، لكن ما حدث فاق كل توقعاتنا».

وأوضحت أن الشرطي بادر فوراً بفتح الطريق أمامهم، قبل أن يلاحظ بطء الحركة، ليتم خلال لحظات استدعاء دعم إضافي، حيث وصلت دوريات أخرى وسيارة إسعاف، وتم إيقاف الحركة مؤقتاً لتأمين المسار.

وتابعت: «فوجئنا بسيارة إسعاف توقف الطريق تماماً، وتم نقل ياسين إليها فوراً، فيما رافقتنا دوريات الشرطة حتى باب المستشفى، والرحلة التي كانت تستغرق أكثر من ساعة قطعناها في أقل من 20 دقيقة».

وأكّدت أن الفرق الأمنية لم تكتفِ بذلك، بل حرصت على متابعة الحالة، حيث تواصل أحد الضباط لاحقاً للاطمئنان على وصول ابنها في الوقت المناسب، وسؤاله عن حالته الصحية واستقرار مستوى السكر لديه.

وبيّنت أن ابنها كان طالباً في تخصص علوم الحاسوب ويمارس كرة القدم، قبل أن يُشخّص في عام 2024 بالمرض، وخضع حينها للعلاج الكيميائي وعملية جراحية تم خلالها استبدال أجزاء من أضلاعه بأخرى من التيتانيوم. وتعافى تماماً في نهاية عام 2024، قبل أن يعود المرض مجدداً في يناير 2026 وينتشر إلى الرئة، ما استدعى استئناف رحلة العلاج.

واختتمت حديثها بالتعبير عن امتنانها العميق لجهود الشرطة، قائلة: «ما حدث لي في دولة الإمارات تجاوز كل ما يمكن أن نحلم به، لم يتركوا ابني لحظة واحدة، وتعاملوا معنا بإنسانية كبيرة. هذه ليست مجرد استجابة، بل رسالة عظيمة. وفي دولة الإمارات لا تُفتح الطرق لنقل المرضى فقط، بل تُفتح أبواب الأمل أيضاً».

وأضافت أن ما شهدته يعكس جوهر دولة الإمارات، التي «تحتضن الإنسان قبل أي شيء»، مؤكدة أن هذا الموقف سيبقى عالقاً في ذاكرتهم مدى الحياة.

ويُجسّد هذا الموقف نموذجاً حياً لما تقوم به الجهات الأمنية من أدوار إنسانية تتجاوز حدود الواجب الوظيفي، لتُرسّخ قيم التكافل والمسؤولية المجتمعية، وتؤكد أن سرعة الاستجابة في اللحظات الحرجة قد تصنع الفارق بين الخطر والنجاة.

رسالة أمل

لاقت قصة «ياسين» انتشاراً واسعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عبّر العديد من المستخدمين عن إعجابهم بموقف دوريات الشرطة، مشيدين بمستوى الجاهزية والتعامل الإنساني في الدولة مع كل من يحتاج إلى المساعدة، ومؤكدين أن ما حدث يعكس القيم الراسخة في المجتمع الإماراتي القائمة على دعم الإنسان في مختلف الظروف.

وتحوّلت الحادثة، التي بدأت بلحظات قلق وخوف، إلى رسالة أمل وإنسانية، أعادت تأكيد أهمية التكافل وسرعة الاستجابة في إنقاذ الأرواح.

والدة الشاب:

. استنجدنا بدورية شرطة فجاء الردّ إنسانياً.. يفوق كل التوقعات، ويُجسّد إنسانية دولة تخدم كل من يقيم على أرضها.

. دوريات الشرطة رافقت سيارة الأسرة فاتحة الطريق أمامها حتى باب المستشفى.