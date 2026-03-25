كميات قياسية من الأمطار.. و«الأرصاد»: أصوات الرعد القوية طبيعية

شهدت مناطق متفرقة من الدولة، أمس، سقوط أمطار غزيرة مصحوبة بالبرق والرعد، فيما واصلت الفِرَق الميدانية من أجهزة الشرطة والبلديات والدفاع المدني عملها على مدار الساعة، للتعامل مع تجمعات المياه والبلاغات، وتحقيق انسيابية في الطرق المغمورة بالمياه.

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من الدولة، حتى الجمعة المقبل، ضمن حالة جوية تمتد على فترات النهار والليل، وتشمل تأثيراتها مناطق ساحلية وداخلية عدة. وتستمر فرص هطول الأمطار اليوم نهاراً حتى المساء في مناطق متفرقة وعلى فترات، مع تراجع فرص الهطول خلال ساعات الليل.

أما غداً، فتبدأ الحالة بتكون خفيف للسحب الممطرة صباحاً حتى المساء على المناطق الشمالية والشرقية، قبل أن تتأثر الدولة ليلاً بحالة مطرية تبدأ من الغرب على منطقة الظفرة، وتتحرك تدريجياً لتشمل المناطق الساحلية والشمالية والشرقية ومدينة العين، وتستمر حتى صباح الجمعة.

وتتواصل الأمطار صباح الجمعة على المناطق الشمالية والشرقية ومدينة العين، فيما تعود فرص الهطول للتجدد من الظهر حتى الليل على المناطق الشمالية والشرقية والساحلية ومدينة العين.

وسمع سكان الدولة، أمس، أصواتاً قوية للرعد، مع هطول أمطار غزيرة، فيما أكّد المركز الوطني للأرصاد لـ«الإمارات اليوم» أن «أصوات الرعد المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة طبيعية، وهي ناتجة عن تشكّل سحب ركامية مصحوبة بنشاط كهربائي في الغلاف الجوي».

وذكر أن مستوى شدة صوت الرعد يعتمد على حجم السحب وارتفاعها وقوة التفريغ الكهربائي المصاحب لها، وهي أصوات لا تدعو إلى القلق.

بدورها، أكّدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أن الأصوات الناتجة عن التقلبات الجوية، كالرعد، معتادة في مثل هذه الظروف الجوية، مشيرة إلى أنه في حال وجود أي تهديد سيتم إرسال التحذيرات والتعليمات فوراً عبر المنظومة الوطنية للإنذار المبكر، لضمان سلامة الجميع.

وشهدت مناطق عدة في الدولة، أمس، هطول أمطار راوحت بين المتوسطة والغزيرة مصحوبة بالبرق والرعد، فيما سجّلت الأمطار المنهمرة على مناطق الدولة، أول من أمس، كميات قياسية حتى نهاية اليوم، في ظل تأثر الدولة بحالة جوية نشطة، اتسمت بتكاثر السحب الركامية، وهطول أمطار متفاوتة الغزارة على عدد من المناطق.

وأشار المركز الوطني للأرصاد إلى أن الكميات القياسية للأمطار تعكس قوة الحالة الجوية التي شهدتها الدولة، وتميّزت بنشاط واضح في السحب الركامية المصحوبة بأمطار متوسطة إلى غزيرة على فترات متقطعة.

وأفاد المركز باستمرار متابعة تطورات الحالة الجوية، وتحديث البيانات بشكل مستمر، داعياً إلى متابعة النشرات الرسمية، والالتزام بإرشادات السلامة الصادرة عن الجهات المعنية.

وأكّد المتحدث الرسمي عن المجلس المروري الاتحادي في وزارة الداخلية، المقدم راشد حميد بن هندي، تكثيف الانتشار الميداني للدوريات المرورية والأمنية على مدار الساعة على مستوى الدولة، لضمان سرعة الاستجابة، والتعامل مع أي بلاغات أو حوادث مرورية، في ظل استمرار الحالة الجوية التي تشهدها الدولة حالياً.

كما أكّد رفع درجة الجاهزية والطوارئ والاستجابة السريعة، للحفاظ على سلامة أفراد المجتمع، داعياً إلى التقيد بتوجيهات الفِرَق الميدانية المختصة، والابتعاد عن الأودية وتجمعات المياه، وخفض السرعات على الطرق.

من جانبها، ذكرت شرطة أبوظبي أنها تواصل جهودها الميدانية المكثّفة، لضمان سلامة المجتمع خلال هطول الأمطار الغزيرة والتقلبات الجوية، من خلال منظومة متكاملة من الإجراءات الوقائية والاستباقية، وذلك في إطار حرصها على تعزيز السلامة المرورية، وحماية الأرواح والممتلكات.

وعملت الدوريات المرورية على الانتشار المكثّف في مختلف الطرق الداخلية والخارجية، لتنظيم الحركة المرورية، وتقديم الدعم اللازم للسائقين، والتعامل الفوري مع البلاغات والحوادث، بما يسهم في الحفاظ على انسيابية الحركة، والحد من المخاطر الناتجة عن الأحوال الجوية.

كما فعّلت شرطة أبوظبي منظومة خفض السرعات على الطرق، وفقاً للظروف الجوية، إلى جانب استخدام الأنظمة الذكية، لتحديث السرعات المتغيّرة فوراً، بما يُعزّز مستويات الأمان على الطرق، ويقلل من احتمالية وقوع الحوادث، لافتة إلى جاهزيتها العالية للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وشددت على أهمية التزام السائقين بالقيادة الآمنة، وترك مسافة أمان مع المركبات الأخرى، وتجنب الانشغال بغير الطريق، وعدم دخول مناطق تجمع المياه أو الأودية.

كما دعت إلى متابعة مستجدات الطقس عبر القنوات الرسمية، والتقيد بالإرشادات الوقائية، بما يسهم في تحقيق أعلى مستويات السلامة للجميع.

وذكرت بلدية منطقة الظفرة أنها واصلت الاستجابة بكفاءة للتقلبات الجوية التي تشهدها منطقة الظفرة، وذلك من خلال نشر فِرَق ميدانية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، لضمان السلامة العامة، وحماية الممتلكات، وانسيابية حركة المرور.

وتلقت القيادة العامة لشرطة دبي، 17 ألفاً و494 مكالمة طارئة وغير طارئة خلال الـ24 ساعة الماضية على دخول المنخفض الجوي، من الساعة السادسة من صباح الاثنين إلى الساعة السادسة صباح أمس، وذلك في إطار حرصها على الجاهزية والاستعداد الدائم لتلقي المكالمات الهاتفية بمختلف أنواعها.

وتلقت إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات بشرطة دبي 14 ألفاً و689 مكالمة على رقم الطوارئ (999)، في حين تلقى مركز الاتصال (901) الخاص بالمكالمات غير الطارئة والخدمات، 2805 مكالمات.

وأكّدت شرطة دبي جاهزيتها للتعامل مع بلاغات الحوادث الطارئة، سواء في المناطق الجبلية والأودية أو التعامل مع الحوادث المرورية التي تواكب سقوط الأمطار خلال فترة التقلبات الجوية، مُشددة على أهمية إلى توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري المياه، وعدم عبور الأودية، حرصاً على السلامة العامة.

كما دعت السائقين ومستخدمي الطرق إلى توخي الحذر والانتباه خلال تقلبات الطقس، وقيادة المركبات بهدوء وحذر، وتفادي السرعة، خصوصاً في حالات هطول الأمطار، لما قد يترتب على ذلك من فقدان للسيطرة على المركبة، ووقوع حوادث. ودعت إلى اتباع النصائح والإرشادات التي تطلقها الجهات المعنية في الدولة، لتكون الطرق آمنة، وترك مسافة كافية بين مركباتهم والمركبات التي تسير أمامهم، والالتزام بخط السير، وعدم تغيير المسار إلا في حالات الضرورة.

وأكدت بلدية دبي مواصلة فرقها الميدانية تنفيذ استجابات فورية وفعّالة للتعامل مع البلاغات والحالات الطارئة الناتجة عن التقلبات الجوية وهطول الأمطار في مختلف مناطق الإمارة، وذلك ضمن خطة متكاملة تهدف إلى الحفاظ على السلامة العامة وضمان انسيابية الحركة. وتواصل الفرق المتخصصة عملها على مدار الساعة، متنقلة بين المواقع للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار فور رصدها، باستخدام معدات وآليات حديثة لشفط المياه، بما يسهم في الحد من تأثيرات الحالة الجوية على الطرق والبنية التحتية. وأوضحت البلدية أنها تتابع تطورات الحالة الجوية بشكل لحظي عبر مركز التحكم والسيطرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان سرعة الاستجابة واتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة، بما يقلل من أي تداعيات محتملة على الحياة اليومية. كما تشمل الجهود تكثيف الرقابة على شبكات تصريف مياه الأمطار، والتأكد من كفاءتها التشغيلية، إلى جانب توزيع الفرق الميدانية في المواقع الحيوية والمناطق المنخفضة الأكثر عرضة لتجمع المياه، بما يعزز سرعة التدخل وفعالية المعالجة. وأكدت بلدية دبي أن سلامة المجتمع تأتي في مقدمة أولوياتها، مشيرة إلى استمرار جاهزية فرقها حتى استقرار الأحوال الجوية وعودة الأوضاع إلى طبيعتها. ودعت الجمهور إلى الالتزام بإرشادات السلامة الصادرة عن الجهات الرسمية، والإبلاغ عن أي حالات طارئة عبر تطبيق بلدية دبي، أو من خلال الاتصال على الرقم (800900)، أو عبر خدمة الواتساب «فارس»، بما يسهم في تعزيز سرعة الاستجابة وضمان سلامة الجميع.

بدورها باشرت بلدية دبا الحصن تنفيذ إغلاق مؤقت للحدائق العامة والواجهات الترفيهية، احترازياً، بهدف تعزيز سلامة الجمهور في ظل الحالة الجوية وهطول الأمطار.

كما وسّعت من نطاق خططها الميدانية لمتابعة الحالة الجوية، عبر رفع درجة الجاهزية، واستمرار العمل على مدار الساعة، مع تعزيز الوجود في المواقع التي شهدت كثافة في تجمعات المياه، لضمان سرعة معالجتها، والحد من أي تأثيرات محتملة على الطرق والمناطق السكنية.

وأكّدت البلدية أن فِرَق الطوارئ واصلت انتشارها وفق خطة توزيع مرنة تعتمد على تحديث المواقع ذات الأولوية بشكل مستمر، حيث تم دعم الفِرَق الميدانية بمعدات إضافية وصهاريج شفط ومضخات متنقلة، بما يتيح التدخل الفوري، خصوصاً عند التقاطعات الحيوية والطرق الداخلية التي تشهد حركة مرورية نشطة. وأشارت إلى أن فِرَق التفتيش نفذت جولات ميدانية شاملة على المرافق العامة، بما في ذلك الكورنيش والواجهات البحرية ومناطق الألعاب، للتأكد من خلوها من المخاطر، ورصد أي ملاحظات تتطلب معالجة فورية قبل إعادة فتحها أمام الجمهور.

وكثّفت الفِرَق الفنية أعمالها على شبكات تصريف مياه الأمطار، من خلال تنظيف فتحات التصريف وإزالة الرواسب التي قد تعيق تدفق المياه، إلى جانب إجراء صيانة مسبقة في المواقع التي تم رصد أي قصور فيها، بما يُعزّز كفاءة البنية التحتية، ويحد من احتمالية تكرار تجمعات المياه.

وأكّدت البلدية أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة استباقية تعتمد على المراقبة المستمرة، وتحديث البيانات الميدانية، بما يضمن التعامل مع المستجدات بسرعة وكفاءة، وتقليل الأثر الناتج عن التقلبات الجوية.

ودعت أفراد المجتمع إلى الالتزام بالإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة، وتوخي الحذر أثناء القيادة، خصوصاً في الطرق التي تشهد تجمعات مائية، مع ضرورة الإبلاغ عن أي ملاحظات أو طوارئ عبر مركز الشارقة للاتصال (993)، لافتة إلى استمرار غرفة العمليات في متابعة الحالة الجوية أولاً بأول، وتسخير جميع الإمكانات البشرية والفنية، لضمان سلامة الأفراد والممتلكات، والتعامل مع الحالة الجوية بكفاءة عالية، تعكس جاهزية البلدية وقدرتها على الاستجابة السريعة.

وأكّدت بلدية مدينة الشارقة استمرار فِرَق عملها في التعامل مع الحالة الجوية، وقيام اللجنة العليا لطوارئ الأمطار واللجان الميدانية التابعة لها بوضع خطط تضمن الكفاءة في العمل، وسرعة الاستجابة لحالات الطوارئ في جميع مناطق المدينة.

وخصصت البلدية كادر عمل متكاملاً للعمل ضمن منظومة واحدة، والتعامل مع الحالة الجوية باحترافية وكفاءة عالية، فضلاً عن توفير 180 صهريجاً، و140 مضخة ذات قدرة سحب عالية، وست مركبات من مركبات السد الحديثة والمتطورة، و20 آلية لقطر المركبات المتعطلة على الطريق، وإنشاء 67 حوضاً لتجميع المياه فور سحبها من الشوارع والطرقات.

كما أعلنت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، توفير 340 من المعدات والآليات الخفيفة والثقيلة، إلى جانب فِرَق العمل الميدانية، حيث تم تجهيز 32 فريقاً ميدانياً تتكون من 548 موظفاً من المهندسين والكوادر الفنية المتخصصة والمشرفين والعمال والسائقين، كما تم تحديد 12 موقع تمركز للفِرَق الميدانية على مستوى الإمارة، لضمان سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع أي بلاغات أو حالات طارئة.

وتنفذ بلدية مدينة الشارقة حملة واسعة لتعقيم وتطهير المياه المتجمعة بفعل أمطار الخير، للحد من تجمع آفات الصحة العامة كالبعوض، ترسيخاً لدورها في تقديم خدمات متميزة للقاطنين والارتقاء بالمعايير الصحية والبيئية. ووفرت البلدية كوادر عمل متخصصة من مهندسين وفنيين وعاملين وآليات ومعدات مختلفة لرصد وتقصي تجمعات المياه واتخاذ الإجراءات اللازمة الفورية من تطهير وتعقيم باستخدام مواد لا تؤثر سلباً في صحة الإنسان، انطلاقاً من الدور المهم الذي تقدمه البلدية في مكافحة آفات الصحة العامة. وتأتي هذه الجهود ضمن الأعمال الميدانية المتواصلة التي تنفذها البلدية وفق الخطط الاستباقية والاستعداد المتكامل للتعامل مع تقلبات الطقس وفق أقصى درجات السلامة.

من جهتها دعت القيادة العامة لشرطة عجمان أصحاب المركبات المتضررة، بسبب الحالة الجوية وهطول الأمطار، استخدام خدمات شهادات «لمن يهمه الأمر» المتاحة عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي لشرطة عجمان، لإثبات تضرر المركبات نتيجة الأمطار والتقلبات الجوية، بما يسهّل استكمال الإجراءات الرسمية ذات الصلة.