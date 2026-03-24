شرطة عجمان توضّح آلية إثبات أضرار المركبات وفقدان اللوحات جرّاء الأمطار

دعت القيادة العامة لشرطة عجمان، أصحاب المركبات المتضررة بسبب الحالة الجوية وهطول الأمطار، لاستخدام خدمات شهادات «لمن يهمه الأمر» المتاحة عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي لشرطة عجمان، لإثبات تضرر المركبات نتيجة الأمطار والتقلبات الجوية، بما يسهّل استكمال الإجراءات الرسمية ذات الصلة.

وأوضحت أن باقة خدمات شهادات «لمن يهمه الأمر» تتضمن إصدار شهادة إثبات حالة، وشهادة إتلاف مركبة، إلى جانب إمكانية استخراج شهادة فقدان لوحة المركبة، وذلك لتلبية احتياجات المتعاملين في مختلف الحالات.

وبيّنت أن هذه الخدمات متوفرة عبر القنوات الرقمية، بما يتيح إنجاز المعاملات بسرعة وكفاءة دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، خاصة في ظل الظروف الجوية غير المستقرة.

وأكدت شرطة عجمان أهمية الاستفادة من خدماتها الذكية لتوفير الوقت والجهد، وتعزيز السلامة، وضمان استمرارية إنجاز المعاملات بسهولة.