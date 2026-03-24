"الفارس الشهم 3" تنظم كرنفالاً ترفيهياً للأطفال في غزة احتفاء بعيد الفطر

نظّمت عملية "الفارس الشهم 3" كرنفالاً ترفيهياً للأطفال في قطاع غزة، احتفاءً بحلول عيد الفطر السعيد، في إطار جهودها المستمرة لإدخال الفرحة إلى قلوب الأطفال ومشاركتهم أجواء العيد رغم التحديات والظروف الصعبة.

وتخلل الحفل باقة من الأنشطة الترفيهية والفعاليات الخاصة بالعيد، التي تنوعت بين الألعاب والفقرات التفاعلية والعروض الترفيهية؛ حيث تفاعل الأطفال معها بشكل لافت، في مشهد يعكس حجم الشوق للفرح والاحتفال.

وشهد الكرنفال حضوراً واسعاً من الأطفال وعائلاتهم وسط أجواء مليئة بالبهجة والسرور؛ حيث علت ضحكات الأطفال وارتسمت الابتسامة على وجوههم، في مشهد جسّد روح العيد وأعاد إليهم لحظات الفرح التي يستحقونها.

كما وزعت العملية الهدايا على الأطفال، ما أضفى مزيداً من السعادة على وجوههم وعزز أجواء العيد بينهم.

ويأتي هذا النشاط ضمن سلسلة فعاليات عيد الفطر التي نظّمتها عملية "الفارس الشهم 3"، بهدف رسم البسمة على وجوه الأطفال وتعزيز روح الأمل في نفوسهم، ومشاركتهم فرحة العيد بما يخفف عنهم ويصنع لحظات إنسانية لا تُنسى.