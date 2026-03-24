وزارة الدفاع تنعى متعاقداً مدنياً في القوات المسلحة الإماراتية استشهد خلال مهمة روتينية في البحرين

نعت وزارة الدفاع، أحد المتعاقدين المدنيين في القوات المسلحة الإماراتية من الجنسية المغربية، الذي استشهد خلال مهمة روتينية في مملكة البحرين الشقيقة، إثر اعتداء صاروخي إيراني استهدف المملكة.

وقالت الوزارة إن الاعتداء الإيراني السافر، أسفر عن إصابة خمسة من منتسبي وزارة الدفاع الإماراتية.

وتقدمت الوزارة، بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الشهيد، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.