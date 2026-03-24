"ديوا" تعلن إجراءات لضمان استمرارية إمدادات الكهرباء خلال الأمطار

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) إجراءات لضمان استمرارية إمدادات الكهرباء خلال موسم الأمطار.

وقالت في تدوينة عبر حسابها على منصة "إكس": "إذا كان الانقطاع ناتجاً عن عطل داخلي، يجب التواصل مع فني مختص خارجي، أما إذا لم يكن سبب الانقطاع واضحاً، يجب استخدام خدمة "الاستجابة الذكية" المتوفرة عبر القنوات الرقمية للهيئة أو تطبيق "دبي الآن" لمعرفة سبب العطل".

وأضافت: "إذا اكتشف نظام الاستجابة الذكية أن العطل ناتج عن مشكلة داخل المنزل يتم التوجيه للتواصل مع فني مختص خارجي، أما في حال لم تكن المشكلة ناتجة عن عطل داخلي، فسيقوم النظام بتوجيه المستخدم لطلب زيارة ميدانية من الفريق الفني للهيئة".