دبي.. بيع شقة سكنية فاخرة على الخريطة بـ 84.6 مليون درهم

شهدت السوق العقارية في دبي تنفيذ صفقة بيع شقة فاخرة على الخريطة بقيمة 84.6 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى، ما يعكس استمرار الطلب القوي على العقارات الفاخرة في الإمارة.

وبحسب بيانات تطبيق «دبي ريست»، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، تبلغ مساحة الشقة نحو 11566 قدم مربعة، ما يعادل نحو 1074 متراً مربعاً، بمتوسط سعر جاوز 7317 درهماً للقدم المربع.

وتقع الشقة، في منطقة جميرا الأولي ضمن مشروع «سولايا1، 2، 3».

إلى ذلك، سجل إجمالي قيمة التصرفات العقارية في الإمارة، حتى منتصف تعاملات اليوم، نحو 1.57مليار درهم، فيما تجاوزت مبيعات العقارات نحو 1.32 مليار درهم، ما يعكس استمرار الزخم في القطاع العقاري.

وخلال عام 2025، سجل سوق العقارات الفاخرة في دبي مستويات نشاط غير مسبوقة، مدعوماً بتزايد إقبال أصحاب الثروات من مختلف دول العالم على الإمارة، في ظل ما توفره من بيئة استثمارية وتشريعية وضريبية جاذبة.

وشهدت دبي خلال العام الماضي بيع 6668 صفقة لعقارات فاخرة بإجمالي قيمة بلغت نحو 143.8 مليار درهم مقارنة بـ 4735 صفقة بقيمة 99.3 مليار درهم خلال عام 2024، محققة نمواً بنسبة 41% في عدد الصفقات و45% في قيمتها.