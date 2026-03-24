إعفاء مستخدمي المواقف العامة في الشارقة من الرسوم حتى إشعار آخر

أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن استمرار إعفاء مستخدمي المواقف العامة من الرسوم، وذلك نظراً للأحوال الجوية غير المستقرة، وحتى إشعارٍ آخر.

وأوضحت البلدية أن الإعفاء يشمل جميع المواقف العامة في إمارة الشارقة، بما في ذلك المواقف الخاضعة للرسوم طوال أيام الأسبوع والعطلات الرسمية، والمحددة باللوحات الإرشادية الزرقاء.

وبيّنت أن ساحات المواقف الذكية غير مشمولة بقرار الإعفاء، داعية الجمهور إلى الالتزام بالتعليمات والإرشادات المعلنة، ومتابعة التحديثات الرسمية بشأن استئناف العمل بنظام الرسوم وفق تطورات الحالة الجوية.