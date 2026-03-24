"الوطني للأرصاد" : أصوات الرعد الحالية طبيعية ولا تدعو للقلق

أكد المركز الوطني للأرصاد لـ"الإمارات اليوم" أن أصوات الرعد المسموعة حالياً في مناطق متفرقة من الدولة "طبيعية نتيجة تشكّل سحب ركامية مصحوبة بنشاط كهربائي في الغلاف الجوي، ويعتمد مستوى شدة الصوت على حجم السحب وارتفاعها وقوة التفريغ الكهربائي المصاحب لها، ولا تدعو للقلق".

وتشهد مناطق عدة في الدولة، حاليا، هطول أمطار تراوح بين المتوسطة والغزيرة مصحوبة بالبرق والرعد.