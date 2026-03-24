الدفاعات الجوية تتعامل مع 352 صاروخاً باليستياً و15 «جوالاً»، و1789 «مسيرة» إيرانية

تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية، أمس، مع سبعة صواريخ باليستية، و16 طائرة مسيرة قادمة من إيران.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان لها، أن الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت منذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة مع 352 صاروخاً باليستياً، و15 صاروخاً جوالاً، و1789 طائرة مسيرة.

وأدت هذه الاعتداءات إلى استشهاد اثنين من منتسبي القوات المسلحة خلال تأديتهما واجبهما الوطني، ومقتل ستة مدنيين من الجنسيات الباكستانية والنيبالية والبنغلادشية والفلسطينية، وإصابة 161 بإصابات تراوح بين البسيطة والمتوسطة والبليغة من الجنسيات الإماراتية والمصرية والسودانية والإثيوبية والفلبينية، والباكستانية والإيرانية والهندية والبنغلادشية والسريلانكية، والأذربيجانية واليمنية والأوغندية والإرتيرية واللبنانية، والأفغانية والبحرينية وجزر القمر والتركية والعراقية والنيبالية والنيجيرية، والعمانية والأردنية والفلسطينية والغانية والإندونيسية والسويدية والتونسية.

وأكدت وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.