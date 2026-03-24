رئيس الدولة يزور فارس خلف المزروعي

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رئيس هيئة أبوظبي للتراث فارس خلف المزروعي.

وتبادل سموه مع المزروعي وأفراد عائلته والحضور الأحاديث الودية، كما تبادلوا التهاني وأطيب الأمنيات للجميع بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلين المولى تعالى أن يعيد هذه المناسبة على دولة الإمارات بالخير والبركة، ويديم عليها نعم الأمن والأمان والازدهار، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو رئيس الدولة.

وتطرق اللقاء إلى قيم الترابط والتواصل المتجذرة في مجتمع الإمارات، وحرص قيادة الدولة على ترسيخها لما تشكله من ركيزة رئيسة في بناء أسرة متماسكة ومجتمع قوي ومتلاحم، يسهم في تعزيز أمن الوطن وتطوره والحفاظ على مكتسباته.

كما ثمن سموه مسيرة المزروعي في خدمة وطنه، مشيراً إلى جهوده في الحفاظ على موروث دولة الإمارات الغني وصونه للأجيال المقبلة، وتعزيز هويتها الوطنية.

ورافق سموه خلال الزيارة، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من المسؤولين.