منظومة «الإمارات للدواء» الرقمية تضمن استدامة الإمدادات الطبية

كثّفت مؤسسة الإمارات للدواء جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الدوائي وضمان استقرار السوق واستدامة توافر المنتجات الطبية، من خلال تنفيذ أكثر من 568 زيارة تفتيشية ورقابية على المستودعات الطبية في مختلف أنحاء الدولة منذ مطلع العام الجاري، تضمنت 86 جولة خلال مارس.

ولضمان كفاءة هذه العمليات، ربطت المؤسسة نتائج الجولات الميدانية بأنظمة رقمية وتحليلية متقدمة تدعم اتخاذ القرار، ما يرسخ نموذجاً رقابياً متطوراً يهدف إلى تعزيز سلامة الدواء والارتقاء بجودة الحياة في دولة الإمارات، وفق رؤية واضحة لتطوير المنظومة الرقابية في هذا القطاع الحيوي.

وأكدت المديرة العامة لمؤسسة الإمارات للدواء، الدكتورة فاطمة الكعبي، أن الأمن الدوائي يمثّل أولوية وطنية قصوى تستند إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى ضمان استدامة توافر الأدوية وجودتها وسلامتها تحت مختلف الظروف، إضافة إلى دعم القطاع الدوائي الوطني وتعزيز تنافسية الصناعة المحلية. وأوضحت أن الرقابة الميدانية المستمرة على المستودعات تشكل ركناً أساسياً لضمان فاعلية المنتجات الطبية واستقرار السوق، مشيرة إلى أن المؤسسة تتابع حركة الأدوية وكميات المخزون يومياً، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين لمنع أي نقص في السوق المحلية، كما شددت على حرص المؤسسة على توفير إطار تشريعي وتنظيمي متكامل يضمن تقديم خدمات متميزة، وتطوير أنظمة الجودة والسلامة، وفقاً لأعلى المعايير العالمية.

من جهته، ذكر مدير إدارة التفتيش والرقابة في المؤسسة، فارس المازمي، أن هذه الجولات التفتيشية تركز بشكل أساسي على التحقق من التزام المنشآت بالضوابط التنظيمية، وتحديداً ما يخص ظروف التخزين والنقل وسلامة سلاسل التبريد، لضمان جودة الأدوية طوال مراحل تداولها.

وقال المازمي إن فرق التفتيش تعتمد على برامج رقابية منتظمة ومنهجيات مبنية على تقييم المخاطر، وتعمل على متابعة حركة الأدوية والتأكد من دقة إجراءات التوثيق والتتبع، ما يُسهم في رفع مستوى الامتثال لدى المنشآت ويدعم كفاءة المنظومة الرقابية بشكل عام.

وتعكس بيانات السوق الدوائية في الدولة مستويات توافر مستقرة ومطمئنة، مدعومة بمخزون استراتيجي آمن يكفي لتغطية احتياجات السوق لفترات ممتدة، وقدرات تنظيمية متقدمة.

وتعتمد الإمارات في هذا السياق على منظومة نقل وتوزيع متكاملة تضمن انسيابية الشحنات وتخزينها في مستودعات مرخصة تتبع معايير علمية صارمة، وتتميز هذه المنظومة بمرونتها العالية وجاهزيتها للتعامل مع كل الظروف والحالات الاستثنائية.

وتستمر مؤسسة الإمارات للدواء في تطوير منظومتها التنظيمية والرقابية، وتوسيع الاعتماد على الحلول الرقمية وتحليل البيانات لمتابعة المنتجات، ما يسهم في ترسيخ الأمن الدوائي. وتجسد الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسة والمستودعات الدوائية منظومة وطنية متكاملة تضمن توفير منتجات آمنة وموثوقة، وترفع مستوى الثقة بالقطاع الدوائي الإماراتي.