«الداخلية» تُحدّد 6 إجراءات للسلامة أثناء سقوط البرد

وجهت وزارة الداخلية الأفراد إلى الالتزام بستة إجراءات للسلامة أثناء سقوط حبات البرد، حيث دعت إلى الالتزام بالبقاء في المنازل وعدم الخروج إلا عند الضرورة، والتوجه فوراً إلى مكان آمن ومغلق عند التواجد خارج المنزل، وإيقاف المركبات في مكان آمن والبقاء داخلها، وتغطية السيارات والممتلكات الخارجية لحمايتها، والالتزام بالسرعات المحددة مع الحفاظ على مسافة أمان كافية بين المركبات، ومتابعة التحذيرات والنشرات الجوية من الجهات الرسمية.

وأكدت أهمية الالتزام بإرشادات السلامة المرورية لتفادي الحوادث وضمان قيادة آمنة على الطرق في ظل الحالة الجوية التي تشهدها دولة الإمارات حالياً، والمصحوبة بهطول الأمطار وتقلبات في الطقس، وأوضحت أن أولى خطوات السلامة تبدأ بخفض السرعة والالتزام بالسرعات المحددة، خاصة مع تفعيل أنظمة السرعات المتغيرة على الطرق، إذ تؤدي الطرق المبتلة إلى تقليل تماسك الإطارات مع سطح الطريق، ما يزيد من احتمالية الانزلاق وفقدان السيطرة على المركبة.

من جانبها، فعّلت شرطة أبوظبي منظومة خفض السرعات إلى 100 كيلومتر في الساعة على بعض الطرق الرئيسة منها شارع الخليج العربي (جسر مصفح - مطار أبوظبي)، وطريق الشيخ مكتوم بن راشد (غنتوت - الرحبة)، وطريق الشيخ محمد بن راشد (فلاح - سيح شعيب).

ودعت مديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي قائدي دراجات التوصيل إلى ضرورة الالتزام بوقف تنقل وتقديم خدمات التوصيل أثناء الأحوال الجوية المتقلبة، مؤكدة اهتمامها بتعزيز التوعية والتنبيه المبكر لضمان سلامة قائدي الدراجات النارية «دراجات التوصيل» ضمن الأولوية الاستراتيجية «أمن الطرق الذكي».

وقال مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية العميد محمود يوسف البلوشي، إنه من الضرورة تجنّب قيادة الدراجة النارية في الأحوال الجوية المتقلبة وخصوصاً عند هطول الأمطار، مشيراً إلى أن الدراجة النارية صمّمت للسير على الطرقات الجافة، وبالتالي هي غير آمنة عند قيادتها تحت الأمطار، لأن ذلك قد يؤدي إلى الانزلاق وازدياد مسافة التوقف إلى حدود خطرة جداً، تؤدي في أغلب الأحيان إلى وقوع الحوادث.

ولفت إلى اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز سلامة هذه الفئة من مستخدمي الطريق من خلال عقد ورش التوعية المستمرة والتي تركز على رفع مستوى الوعي المروري لديهم، ويتم تنفيذها بعدة لغات هي العربية والإنجليزية والأوردو ضمن خطط المديرية في نشر التوعية بالسلامة المرورية.

وحث قائدي الدراجات النارية (دراجات التوصيل) على ضرورة توخي القيادة الآمنة عند انتهاء الأحوال الجوية المتقلبة، واتباع أنظمة وقوانين المرور تجنباً لوقوع الإصابات البليغة والوفيات، والالتزام بخط السير، وعدم استخدام الهاتف أثناء القيادة والالتزام باستخدام معدّات الحماية الشخصية، والتأكد من صلاحية إضاءة الدراجات النارية وصيانتها بشكل دوري، وعدم الدخول إلى الأماكن الممنوعة، وترك مسافة أمان كافية بين الدراجات النارية والمركبات تعزيزاً لسلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.

وحذرت هيئة أبوظبي للدفاع المدني من ملامسة الأجهزة الكهربائية المكشوفة للجو خلال فترة سقوط الأمطار، داعية في الوقت ذاته، إلى تجنب ارتياد البحر والشواطئ، والذهاب إلى الأماكن المرتفعة، وتجنب الوقوف تحت الأشجار، والابتعاد عن الأعمدة الكهربائية، وتجنب أماكن جريان الأودية وتجمعات المياه، وعدم السماح للأطفال باللعب في تجمعات المياه.

ودعت القيادة العامة لشرطة الفجيرة أفراد المجتمع إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، تزامناً مع الحالة الجوية التي تشهد هطول أمطار وجريان الأودية، مؤكدة أهمية الالتزام بالإرشادات الوقائية للحفاظ على السلامة العامة، خصوصاً في المناطق الجبلية ومجاري السيول.

وشددت على ضرورة الابتعاد عن الأودية ومجاري المياه خلال التقلبات الجوية، وعدم المجازفة بعبورها سواء سيراً على الأقدام أو بالمركبات، لما يشكله ذلك من خطر مباشر على الحياة، إلى جانب أهمية القيادة بحذر، وتخفيف السرعات، وترك مسافات أمان كافية، والالتزام بالتعليمات المرورية. كما أكدت منع الأطفال من اللعب في أماكن تجمع المياه أو بالقرب من الأودية، تجنباً لأي مخاطر محتملة.

ودعت شرطة رأس الخيمة الأشخاص إلى التعامل بوعي مع التقلبات الجوية، مؤكدة أهمية الابتعاد عن مجاري السيول والمناطق المنخفضة، وعدم السماح للأطفال بالاقتراب من تجمعات المياه، إلى جانب ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة المرورية، وتخفيف السرعات على الطرق.

إجراءات وإرشادات صحية

أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أهمية الالتزام بجملة من الإرشادات داخل المنزل وخارجه، تشمل الاحتفاظ بحقيبة إسعافات أولية، والتأكد من سلامة مياه الشرب، وتجنب تناول الأطعمة التي تعرضت لمياه الأمطار، إلى جانب تركيب شبك للنوافذ واستخدام طاردات الحشرات.

ودعت إلى ارتداء ملابس واقية أثناء الخروج، وتجنب القيادة في أماكن تجمع المياه، والابتعاد عن مجاري السيول والأسلاك المكشوفة، وركن المركبات في أماكن آمنة.

وقدمت ثلاث نصائح وإرشادات لمرضى الجهاز التنفسي الذين يتطلبون عناية خاصة لتجاوز الأجواء الماطرة بأمان، وتشمل الوجود في مكان دافئ وجاف، وتغطية الرأس والفم عند الخروج، ومراجعة الطوارئ في حال ظهور أعراض مثل ازرقاق الشفاه أو الأطراف أو عدم الاستجابة للبخاخ الإسعافي أو تفاقم ضيق التنفس وصعوبة الكلام.