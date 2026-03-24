100 مليون درهم من «إعمار العقارية» دعماً لحملة «حد الحياة»

أعلنت شركة «إعمار العقارية» إسهامها بمبلغ 100 مليون درهم دعماً لحملة «حد الحياة» لإنقاذ خمسة ملايين طفل من الموت جوعاً، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في 13 فبراير الماضي، تزامناً مع شهر رمضان الكريم، لجمع مليار درهم على الأقل يتم استثمارها في مكافحة جوع الأطفال في العالم.

ويندرج هذا الإسهام في سياق التفاعل المجتمعي الواسع مع حملة «حد الحياة» لإنقاذ خمسة ملايين طفل من الموت جوعاً التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، ويأتي استمراراً للحملات الرمضانية السابقة التي أُطلقت في الشهر الفضيل بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وحظيت بمشاركة كبيرة من مجتمع الإمارات.

وجاءت حملة «حد الحياة» لإنقاذ خمسة ملايين طفل من الموت جوعاً بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ومنظمة إنقاذ الطفل، ومؤسسة صندوق الاستثمار للأطفال، ومنظمة العمل ضد الجوع، وتركز بشكل خاص على الأطفال الذين يواجهون أخطر أشكال الجوع في المجتمعات الأكثر ضعفاً، لاسيما في مناطق الكوارث والأزمات والصراعات، حيث يموت خمسة أطفال تحت سن الخامسة، بسبب سوء التغذية والجوع في العالم كل دقيقة.

وثمن المؤسّس عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة «إعمار العقارية»، محمد علي راشد العبار، الأهداف العظيمة لحملة «حد الحياة» لإنقاذ خمسة ملايين طفل من الموت جوعاً، وسعيها إلى الإسهام الفعال في الجهود الدولية لمواجهة ظاهرة عالمية خطرة تتمثّل في وجود ملايين الأطفال على حافة الموت جوعاً، بسبب أزمات عدة تواجهها المجتمعات الأقل حظاً في العالم. وأكد أن حملة «حد الحياة» لإنقاذ خمسة ملايين طفل من الموت جوعاً، تؤسس لمرحلة نوعية جديدة لمكافحة جوع الأطفال في المجتمعات الأكثر احتياجاً حول العالم، من خلال رؤيتها الواضحة لأدوات حشد الدعم لهذه القضية الإنسانية الملحة.

وقال العبار: «يشرفنا أن نكون من المساهمين في هذه الحملة، وأن نواصل دعمنا للمبادرات الخيرية والإنسانية التي تُطلقها دولة الإمارات، ولاشك في أن مشاركتنا في حملة (حد الحياة) لإنقاذ خمسة ملايين طفل من الموت جوعاً تعبر عن تقديرنا الكبير لهذه المبادرة الإنسانية المباركة».

وتسعى الحملة إلى مكافحة جوع الأطفال في العالم، والذي يُعدّ أحد أخطر التحديات العالمية التي تمسّ حق الحياة ذاته، وتهدد أسس النمو والصحة والاستقرار في المجتمعات الأكثر هشاشة، ما يجعل التصدي له أولوية إنسانية وأخلاقية لا تحتمل التأجيل.

يُذكر أن حملة «حد الحياة» لإنقاذ خمسة ملايين طفل من الموت جوعاً، حققت نجاحاً استثنائياً بتخطيها مستهدفاتها قبل نهاية الشهر الفضيل، حيث وصلت الإسهامات في الحملة إلى أكثر من 2.822 مليار درهم، بمشاركة 44 ألفاً و208 مساهمين من الأفراد والشركات والمؤسسات الخيرية والإنسانية البارزة. وتدفقت الإسهامات على حملة «حد الحياة» لإنقاذ خمسة ملايين طفل من الموت جوعاً، من خلال سبع قنوات ميسرة هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة، ومركز الاتصال الخاص بها، والتحويل المصرفي لحساب الحملة، والرسائل النصية القصيرة (SMS) لمستخدمي شبكتي «دو» و«إي آند»، إضافة إلى تطبيق «دبي الآن DubaiNow»، وموقع YallaGive.com، ومنصة دبي للمساهمات المجتمعية «جـــــــود» Jood.ae.