أمطار غزيرة على مناطق عدة في الفجيرة

شهدت إمارة الفجيرة والمناطق التابعة لها، اليوم، هطول أمطار متفرقة تراوحت بين المتوسطة والغزيرة على عدد من المناطق، شملت البثنة، ومسافي، والفرفار، ومدينة وسط الفجيرة، وذلك نتيجة تأثر المنطقة بحالة من عدم الاستقرار الجوي.

وأدت الأمطار إلى جريان بعض الأودية والشعاب في المناطق الجبلية، فيما تواصلت متابعة الجهات المختصة وفرق الطوارئ للأوضاع الميدانية، مع دعوة الجمهور إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، ولا سيما بالقرب من مجاري الأودية ومناطق تجمع المياه.