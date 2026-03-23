"إعمار العقارية" تساهم في حملة "حد الحياة" بمبلغ 100 مليون درهم

أعلنت شركة "إعمار العقارية" عن مساهمتها بمبلغ 100 مليون درهم دعماً لحملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في 13 فبراير الماضي، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لجمع مليار درهم على الأقل يتم استثمارها في مكافحة جوع الأطفال في العالم.

وتندرج هذه المساهمة في سياق التفاعل المجتمعي الواسع مع حملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، وتأتي استمراراً للحملات الرمضانية السابقة التي أُطلقت في الشهر الفضيل بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وحظيت بمشاركة كبيرة من مجتمع الإمارات.

وجاءت حملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، ومنظمة إنقاذ الطفل، ومؤسسة صندوق الاستثمار للأطفال، ومنظمة العمل ضد الجوع، وتركز بشكل خاص على الأطفال الذين يواجهون أخطر أشكال الجوع في المجتمعات الأكثر ضعفاً، ولا سيما في مناطق الكوارث والأزمات والصراعات، حيث يموت 5 أطفال تحت سن الخامسة بسبب سوء التغذية والجوع في العالم كل دقيقة.



مبادرة مباركة

وثمن محمد علي راشد العبار المؤسّس وعضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة "إعمار العقارية"، الأهداف العظيمة لحملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، وسعيها إلى المساهمة الفعالة في الجهود الدولية لمواجهة ظاهرة عالمية خطيرة تتمثل بوجود ملايين الأطفال على حافة الموت جوعاً، بسبب أزمات عدة تواجهها المجتمعات الأقل حظاً في العالم.

وأكد أن حملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، تؤسس لمرحلة نوعية جديدة لمكافحة جوع الأطفال في المجتمعات الأكثر احتياجاً حول العالم، من خلال رؤيتها الواضحة لأدوات حشد الدعم لهذه القضية الإنسانية الملحة.

وقال العبار: "يشرفنا أن نكون من المساهمين في هذه الحملة، وأن نواصل دعمنا للمبادرات الخيرية والإنسانية التي تطلقها دولة الإمارات، ولا شك في أن مشاركتنا في حملة (حد الحياة) لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً تعبر عن تقديرنا الكبير لهذه المبادرة الإنسانية المباركة".

وتسعى الحملة إلى مكافحة جوع الأطفال في العالم، والذي يعتبر أحد أخطر التحديات العالمية التي تمسّ حق الحياة ذاته، وتهدد أسس النمو والصحة والاستقرار في المجتمعات الأكثر هشاشة، ما يجعل من التصدي له أولوية إنسانية وأخلاقية لا تحتمل التأجيل.

يذكر أن حملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، حققت نجاحاً استثنائياً بتخطيها مستهدفاتها قبل نهاية الشهر الفضيل، حيث وصلت المساهمات في الحملة إلى أكثر من 2.822 مليار درهم، بمشاركة 44,208 مساهمين شملت أفراداً وشركات ومؤسسات خيرية وإنسانية بارزة.