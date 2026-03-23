إعفاء كامل من رسوم المواقف في الشارقة بسبب الأحوال الجوية

أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن إعفاء مستخدمي المواقف العامة من الرسوم اليوم (الاثنين)، نظرا للأحوال الجوية غير المستقرة، وتيسيرا على سكان الإمارة وزوّارها. وأوضحت البلدية أنه سيتم تحديث استئناف العمل للخدمة وفقاً لتداعيات الحالة الجوية. وأضافت إن الإعفاء من الرسوم يشمل جميع المواقف العامة في إمارة الشارقة، بما في ذلك المواقف الخاضعة للرسوم طوال أيام الأسبوع والعطلات الرسمية، والموضحة باللوحات الإرشادية الزرقاء.