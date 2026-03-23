الإمارات تتضامن مع كندا والولايات المتحدة وتعزي في ضحايا حادثة طائرة "إير كندا إكسبرس"

أعربت دولة الإمارات عن خالص تعازيها وتضامنها مع كندا والولايات المتحدة في ضحايا حادثة التصادم لطائرة تابعة لشركة "إير كندا إكسبرس" في مطار لاغوارديا بنيويورك، والتي أسفرت عن وفاة قائد الطائرة ومساعده، وإصابة عشرات الأشخاص من جنسيات مختلفة.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن صادق تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، وللحكومة الكندية وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.