موجة جديدة من السحب منتصف الليل تجاه الظفرة وأبوظبي

أبلغ المركز الوطني للأرصاد "الإمارات اليوم"، أن السحب الحالية تتحرك باتجاه الشمال والشرق ومدينة العين خلال الساعات القادمة وحتى ساعات الليل، مضيفاً أنه بعد منتصف الليل ستبدأ موجة جديدة من السحب من الغرب، وتتقدم باتجاه الظفرة وأبوظبي خلال ساعات نهار الغد.

وتتأثر الدولة حاليا بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تتدفق تشكيلات من السحب من الغرب باتجاه الدولة، مما يؤدي إلى تطور خلايا من السحب الركامية على مناطق متفرقة على فترات، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، مع حدوث البرق والرعد أحيانًا، وتساقط حبات البرد على مناطق محدودة.