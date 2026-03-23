مع الأجواء الماطرة.. 10 إجراءات مهمة للسلامة وتحذير من اللعب والسباحة في المياه المتجمعة

حددت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، 10 إرشادات وقائية للحفاظ على السلامة خلال الأجواء الماطرة والسيول، داعيةً إلى عدم الاقتراب من المياه الراكدة بعد الأمطار للوقاية من الملوثات والمخاطر الصحية، كما حددت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية 12 إجراءً احترازياً، مشددةً على ضرورة تجنب السباحة أو دخول المياه المتراكمة للمنزل لما قد تحمله من ميكروبات وملوثات.

وتفصيلاً، أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أهمية الالتزام بجملة من الإرشادات داخل المنزل وخارجه، وتشمل "الاحتفاظ بحقيبة إسعافات أولية، والتأكد من سلامة مياه الشرب، وتجنب تناول الأطعمة التي تعرضت لمياه الأمطار، إلى جانب تركيب شبك للنوافذ واستخدام طاردات الحشرات.

ودعت إلى ارتداء ملابس واقية أثناء الخروج، وتجنب القيادة في أماكن تجمع المياه، والابتعاد عن مجاري السيول والأسلاك المكشوفة، وركن المركبات في أماكن آمنة.

وفي السياق ذاته، شددت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية على أهمية اتخاذ تدابير إضافية بالتزامن مع الحالة الجوية، من بينها تجنب الأنشطة الخارجية في مواقع تجمع المياه أو أثناء العواصف، والانتباه أثناء المشي أو القيادة لتفادي الانزلاق، إضافة إلى تجنب دخول المياه المتراكمة أو السباحة فيها لأنها قد تحتوي على الملوثات أو الميكروبات.

ودعت عند التنظيف أو التعامل مع المياه الراكدة ضرورة ارتداء ملابس بأكمام طويلة، وسراويل طويلة، وأحذية وقفازات مقاومة للماء، وتجفيف وإزالة المياه المتراكمة داخل المنزل وخارجه لتجنّب الفطريات وتكاثر الحشرات، والتأكد من أن الطعام أو المياه لم تتعرض لمياه السيول وإذا تعرضت من الأفضل التخلص منها.

وحذرت المؤسسة من مخاطر انتشار البعوض مع زيادة هطول الأمطار، داعية إلى استخدام الطاردات على مناطق الجلد المكشوفة، وارتداء ملابس طويلة، وإغلاق النوافذ بإحكام أو استخدام الشبك الواقي، إلى جانب تجنب الخروج في أوقات نشاط البعوض، مثل الفجر والمساء، واستخدام مصائد البعوض أو الأجهزة الطاردة الإلكترونية لتقليل أعداد البعوض في المنزل.

ودعت أهمية مراجعة المراكز الصحية فوراً في حال ظهور أعراض كالحُمى أو آلام المفاصل بعد التعرض للدغات.

وتأتي هذه التوجيهات في ظل ما تشهده دولة الإمارات من أمطار غزيرة وحالة من عدم الاستقرار الجوي، ضمن جهود الجهات الصحية لتعزيز الوعي المجتمعي وضمان سلامة الأفراد خلال الظروف الجوية الراهنة.