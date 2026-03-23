بلدية الشارقة تعلن إغلاق جميع الحدائق حتى استقرار الطقس

أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن إغلاق جميع الحدائق العامة مؤقتاً، وذلك حرصاً على سلامة الزوار والعاملين، نظراً للأحوال الجوية غير المستقرة التي تشهدها المدينة حالياً. يأتي هذا القرار ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة الأمطار والرياح المصاحبة والتقلبات الجوية.

وأوضحت البلدية أن الإغلاق مؤقت ويستمر حتى استقرار الأحوال الجوية، داعية الجمهور إلى الالتزام بالتعليمات والابتعاد عن الأماكن المكشوفة والمناطق التي قد تتأثر بالطقس، مشددة على أهمية متابعة تحديثات الطقس من المصادر الرسمية لضمان السلامة العامة.