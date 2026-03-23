بلدية دبي تتعامل مع الحالات المطرية عبر خطط استباقية ومنظومة تشغيلية متكاملة

أكدت بلدية دبي أن فرقها الميدانية والمتخصصة تتابع تعاملها مع الحالة المطرية التي تشهدها الإمارة، وذلك وفق خطط استباقية، ومنظومة تشغيلية متكاملة للاستجابة الفورية على مدار الساعة لبلاغات تجمعات المياه والحالات الطارئة في مختلف المناطق.وتأتي هذه الاستعدادات في إطار حرص البلدية على تعزيز مرونة المدينة وقدرتها على مواجهة مختلف الظروف الجوية، بما يضمن أعلى مستويات السلامة والأمان لجميع السكان، ويحافظ على استمرارية الحياة اليومية دون تأثر، ويرسخ مكانة دبي كمدينة عالمية رائدة تضع سلامة وراحة سكانها في صميم أولوياتها.

وأكدت البلدية أن منظومة التشغيل مدعومة بنحو 276 مضخة ثابتة، و37 مضخة متحركة، و220 صهريجاً، إلى جانب 290 آلية ثقيلة و126 مركبة خفيفة، مشيرةً إلى أنها قامت بتفعيل خطة الاستجابة الشاملة لتصريف مياه الأمطار، والتي ترتكز على تعزيز كفاءة البنية التحتية المرتبطة بشبكة التصريف، وتنفيذ أعمال صيانة وتنظيف مستمرة لمصارف مياه الأمطار والبحيرات التجميعية، بما يسهم في رفع القدرة الاستيعابية للشبكة، والحد من تجمعات المياه.

كما تواصل فرق بلدية دبي التشغيلية والميدانية التي تضم أكثر من 2,800 مشرف وعامل، إلى جانب كوادر فنية وإدارية، العمل على مدار الساعة لمتابعة البلاغات والتعامل مع الحالات الطارئة، مع التركيز على الشوارع الرئيسية والمواقع التي شهدت تجمعات مائية خلال الحالة المطرية.

وقال رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والمدير التنفيذي لمؤسسة النفايات والصرف الصحي في بلدية دبي، ورئيس فريق تصريف مياه الأمطار في إمارة دبي المهندس عادل محمد المرزوقي: "تعمل بلدية دبي وفق نهج استباقي ومنظومة تشغيلية متكاملة تضمن جاهزية البنية التحتية واستمرارية الخدمات، وتعزز سرعة الاستجابة للبلاغات المرتبطة بالحالة الجوية المطيرة، انطلاقاً من التزامنا الراسخ بوضع أمان وسلامة أفراد المجتمع على رأس الأولويات".

وأضاف: "أسهمت الجاهزية المسبقة والتنسيق مع الجهات المعنية في تعزيز التعامل الفعال مع الحالة المطرية، والحد من تأثيراتها على استمرارية الأعمال والحياة اليومية في الإمارة".

وتواصل بلدية دبي متابعة مؤشرات الطقس والتنسيق مع الجهات المعنية لتعزيز كفاءة الجاهزية التشغيلية والتعامل مع أي حالات مطرية محتملة خلال الفترة المقبلة، بما يدعم استمرارية الخدمات ويحافظ على سلامة المجتمع وجودة الحياة في الإمارة.

وناشدت بلدية دبي الجمهور من مختلف فئات المجتمع ضرورة الالتزام بإرشادات السلامة الصادرة عن الجهات الرسمية، والإبلاغ عن أي حالات طارئة مرتبطة بالحالة المطرية عبر تطبيق بلدية دبي، أو الاتصال على الرقم 800900، أو من خلال خدمة الواتساب "فارس"، وذلك لضمان أمنهم وسلامتهم.