"شرطة دبي": تحديد آلية التعامل مع أضرار المركبات بسبب الطقس

أكدت شرطة دبي أنه في حال تعرضت المركبات لأضرار نتيجة الأحوال الجوية والتقلبات المناخية، يمكن للمتعاملين التقدم بطلب إصدار شهادة «لمن يهمه الأمر» بسهولة عبر قائمة الخدمات المتاحة في التطبيق الذكي لشرطة دبي، وذلك في إطار تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المتعاملين.

وأوضحت أن هذه الخدمة تتيح توثيق الأضرار الناتجة عن الظروف الجوية بشكل رسمي، بما يساعد المتعاملين في استكمال إجراءاتهم مع الجهات المعنية، داعية الجمهور إلى الاستفادة من الخدمات الرقمية المتاحة، والاعتماد على القنوات الذكية لإنجاز معاملاتهم بسرعة وكفاءة.