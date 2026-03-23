وزارة الداخلية: يجب الالتزام بإرشادات السلامة المرورية أثناء القيادة خلال التقلبات الجوية

أكدت وزارة الداخلية أهمية الالتزام بإرشادات السلامة المرورية لتفادي الحوادث وضمان قيادة آمنة على الطرق في ظل الحالة الجوية التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة حالياً، والمصحوبة بهطول الأمطار وتقلبات في الطقس،

وأوضحت الوزارة أن أولى خطوات السلامة تبدأ بخفض السرعة والالتزام بالسرعات المحددة، خاصة مع تفعيل أنظمة السرعات المتغيرة على الطرق، إذ تؤدي الطرق المبتلة إلى تقليل تماسك الإطارات مع سطح الطريق، ما يزيد من احتمالية الانزلاق وفقدان السيطرة على المركبة.

كما شددت على ضرورة ترك مسافة أمان كافية بين المركبات، تفوق المسافة المعتادة في الظروف الطبيعية، لتفادي الاصطدامات المفاجئة، خصوصاً مع انخفاض مستوى الرؤية الناتج عن الأمطار أو الضباب المصاحب لها في بعض المناطق.

ودعت إلى التأكد من جاهزية المركبة قبل الانطلاق، بما في ذلك سلامة الإطارات والمكابح، والتأكد من كفاءة ماسحات الزجاج، إضافة إلى تشغيل الأضواء الأمامية لزيادة وضوح الرؤية للسائقين الآخرين، حتى خلال ساعات النهار.

وأكدت أهمية تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، والتركيز الكامل على الطريق، مع الحذر من تجمعات المياه التي قد تخفي حفراً أو تؤدي إلى انزلاق المركبة، فضلاً عن تجنب القيادة في الأودية ومجاري السيول.

وأشارت إلى ضرورة الالتزام بالسرعات الثابتة وتجنب التوقف المفاجئ أو تغيير المسار بشكل حاد، لما لذلك من تأثير مباشر على استقرار المركبة، خاصة في الطرق السريعة.

وأكدت الوزارة أن السلامة المرورية مسؤولية مشتركة، تتطلب من جميع السائقين الالتزام بالقوانين والتعليمات، والتعامل بحذر مع الظروف الجوية، بما يسهم في تقليل الحوادث والحفاظ على الأرواح والممتلكات.