شرطة أبوظبي: تفعيل منظومة خفض السرعات أثناء الأجواء الماطرة

دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى توخي الحذر أثناء القيادة، في ظل الأحوال الجوية الماطرة التي تشهدها الدولة حالياً، مؤكدة أهمية الالتزام بالسرعات المحددة والمتغيرة الظاهرة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية، حرصاً على سلامة الجميع.

وأوضحت شرطة أبوظبي أنه تم تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 100 كيلومتر في الساعة على طريق سلامة بنت بطي (مدينة زايد - ليوا)، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية الهادفة إلى تعزيز السلامة المرورية خلال التقلبات الجوية.

كما أشارت إلى تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 100 كيلومتر في الساعة على طريق الشيخ خليفة بن زايد الدولي (النوف - قرين العيش)، في إطار الجهود المستمرة للحد من المخاطر المرورية الناتجة عن الأمطار.

وأكدت الشرطة ضرورة التزام السائقين بالإرشادات المرورية وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، مع تجنب السرعات العالية والانشغال بغير الطريق، متمنية السلامة للجميع.