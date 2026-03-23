"الطوارئ والأزمات والكوارث": أصوات الرعد طبيعية والحالة الجوية تحت السيطرة والتحذيرات تُصدر رسميًا عند الحاجة

ذكرت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أنه نظراً للحالة الجوية التي تشهدها الدولة حالياً، وما قد يصاحبها من أصوات ناتجة عن التقلبات الجوية كالرعد، فإن هذه الأصوات طبيعية ومعتادة في مثل هذه الظروف الجوية.

ونؤكد أنه في حال وجود أي تهديد سيتم إرسال التحذيرات والتعليمات بشكل فوري عبر المنظومة الوطنية للإنذار المبكر لضمان سلامة الجميع.

وندعو الجميع إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وعدم تداول الشائعات.