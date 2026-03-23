رئيس الدولة يعزي أمير قطر في استشهاد طاقم طائرة مروحية

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، عبّر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته باستشهاد طاقم وأفراد طائرة مروحية إثر تعرضها لعطل فني أدى إلى سقوطها في المياه الإقليمية لدولة قطر، وهم من منتسبي القوات المسلحة القطرية والقوات المشتركة القطرية التركية.

وكانت وزارة الداخلية القطرية أعلنت استشهاد سبعة أشخاص إثر تحطّم طائرة مروحية في المياه الإقليمية لدولة قطر، جراء تعرّضها لعطل فني أثناء تأدية واجب روتيني.

وتقدمت الوزارة بخالص التعازي وصادق المواساة إلى ذوي المتوفين، سائلة المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.