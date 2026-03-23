%38 من الهجمات السيبرانية تستهدف البنية التحتية لـ «العمل عن بُعد»

أكد مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات أن نحو 38% من الهجمات السيبرانية الحديثة تستهدف البنية التحتية المرتبطة بالعمل عن بُعد، بما في ذلك أجهزة التوجيه المنزلية، وشبكات الاتصال الخاصة الافتراضية (VPN)، لافتاً إلى أن ضعف تأمين هذه الأجهزة قد يتيح للمهاجمين التنصت على الاتصالات، أو سرقة بيانات الدخول، أو توجيه المستخدمين إلى مواقع احتيالية.

ونبه المجلس إلى أن تداعيات هذه الهجمات لا تقتصر على الجوانب التقنية، بل تمتد لتشمل خسائر اقتصادية وتشغيلية وتسريب بيانات حساسة، إضافة إلى تزايد هجمات برامج الفدية التي تعطل الأعمال، وتؤثر في الإنتاجية، مع عدم ضمان استعادة البيانات حتى بعد دفع الفدية، محذراً من المخاطر السيبرانية المرتبطة بأنماط العمل عن بُعد.

وأكد المجلس أنه مع التحولات المتسارعة في بيئات العمل الحديثة، باتت حماية البيانات أولوية قصوى في ظل ارتفاع ملحوظ في الحوادث السيبرانية المرتبطة بالعمل عن بُعد بنسبة تجاوزت 40% خلال السنوات القليلة الماضية، ما يعكس تحولاً في استراتيجيات القراصنة نحو استهداف نقاط الضعف في البيئات المنزلية بدلاً من الأنظمة المركزية المحصنة.

وقدم مجموعة من الإرشادات الأساسية لحماية الأجهزة الإلكترونية أثناء العمل عن بُعد، تشمل تثبيت برامج مكافحة الفيروسات وتحديثها بانتظام، واستخدام شبكات «VPN» آمنة عند الوصول إلى موارد العمل، والالتزام باستخدام التطبيقات المعتمدة فقط، إلى جانب توخي الحذر عند استخدام تطبيقات الاجتماعات المرئية.

وشدد المجلس على أن العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية في منظومة الأمن السيبراني، داعياً إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولات تصيد احتيالي أو رسائل مشبوهة، لما لذلك من دور حاسم في الحد من المخاطر وحماية الأنظمة.