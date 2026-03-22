قرقاش: العدوان الإيراني على دول الخليج العربي يكرّس الخطر الإيراني محوراً رئيسياً في الفكر الخليجي

قال الدكتور أنور محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، في تدوينة عبر حسابه بمنصة (إكس)، اليوم الأحد: "العدوان الإيراني الغاشم على دول الخليج العربي يحمل تداعياتٍ جيوسياسية عميقة، ويكرّس الخطر الإيراني محوراً رئيسياً في الفكر الاستراتيجي الخليجي، ويعزّز خصوصية أمن الخليج واستقلاليته عن المفاهيم التقليدية للأمن العربي. فالصواريخ والمسيرات والخطاب العدواني إيراني. والنتيجة تجاه تعزيز قدراتنا الوطنية والأمن الخليجي المشترك وتوثيق شراكاتنا الأمنية مع واشنطن. هذه كلفة الحسابات الإيرانية الخاطئة".

وأضاف: "ونحن نواجه العدوان الإيراني الغاشم ونكتشف قوتنا الراسخة على الثبات والصمود، لا يتوقف تفكيرنا عند وقف إطلاق النار، بل يتجه إلى حلول تضمن أمنًا مستدامًا في الخليج العربي، تكبح التهديد النووي والصواريخ والمسيرات وبلطجة المضائق. فلا يُعقل أن يتحول العدوان إلى حالة دائمة من التهديد".