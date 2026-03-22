"الوطني للأرصاد" يتوقع أمطاراً متفاوتة الشدة اعتباراً من اليوم وحتى الجمعة

توقع المركز الوطني للأرصاد تأثر الدولة، اعتباراً من اليوم وحتى الجمعة المقبلة، بحالة جوية تتخللها أمطار متفاوتة الشدة، تهطل على فترات متباعدة وتشمل مناطق عدة من الدولة.

وذكر المركز في بيان، أن بعض المناطق الشمالية الشرقية ومدينة العين والمناطق الجنوبية، ستشهد اليوم، هطول أمطار خلال فترة بعد الظهر، تمتد لاحقاً خلال ساعات الليل نحو المناطق الغربية والجنوبية، لتشمل بدورها المناطق الداخلية.

وتطال الأمطار يوم غد نهاراً مناطق متفرقة من الدولة على فترات على أن تمتد ليلاً نحو المناطق الشمالية والشرقية ومدينة العين.