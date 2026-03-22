الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت مع 4 صواريخ باليستية و 25 طائرة مسيرة اليوم

أفادت وزارة الدفاع في بيان لها اليوم الأحد، بأن الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت اليوم الأحد، مع 4 صواريخ باليستية، و 25 طائرة مسيرة قادمة من إيران.

وأوضحت أنه منذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة، تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 345 صاروخاً باليستياً، و 15 صاروخاً جوالاً، و 1773 طائرة مسيرة.

وأشارت إلى أن هذه الاعتداءات أدت إلى استشهاد 2 من منتسبي القوات المسلحة خلال تأديتهما واجبهما الوطني، ومقتل 6 مدنيين من الجنسية الباكستانية والنيبالية والبنغلادشية والفلسطينية، وإصابة 160 بإصابات تتراوح بين البسيطة والمتوسطة والبليغة من الجنسية الإماراتية، المصرية، السودانية، الإثيوبية، الفلبينية، الباكستانية، الإيرانية، الهندية، البنغلادشية، السريلانكية، الأذربيجانية، اليمنية، الأوغندية، الإرتيرية، اللبنانية، الأفغانية، البحرينية، جزر القمر، التركية، العراقية، النيبالية، النيجيرية، العمانية، الأردنية، الفلسطينية، الغانية، الأندونيسية، السويدية والتونسية.

وأكدت وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.