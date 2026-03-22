الإمارات تتضامن مع قطر وتركيا وتعزّي في استشهاد ستة أشخاص بتحطّم طائرة مروحية

أعربت دولة الإمارات عن تضامنها وخالص تعازيها لدولة قطر الشقيقة، وللجمهورية التركية الصديقة، في استشهاد ستة أشخاص إثر تحطّم طائرة مروحية في المياه الإقليمية لدولة قطر جراء تعرّضها إلى عطل فني أثناء تأدية واجب روتيني.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن صادق تعازيها ومواساتها إلى أهالي وذوي الشهداء، من منتسبي القوات المسلحة القطرية، ومن القوات المشتركة القطرية التركية، وإلى الحكومة القطرية وشعبها الشقيق، والحكومة التركية وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم.