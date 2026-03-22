رئيس الدولة ونائباه: الأم مصدر قوة لوطنها ومدرسة للأجيال وصانعة للقيم

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الأم الإماراتية بمناسبة «يوم الأم العالمي» الذي يصادف 21 مارس من كل عام، مؤكداً سموه أنها صمام الأمان في أسرتها ومصدر قوة لوطنها ومجتمعها خاصة في أوقات التحدي.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تدوينة على حسابه الرسمي في «إكس» أمس: «بمناسبة يوم الأم، تحية إجلال وتقدير لكل أم إماراتية ربت أبناءها على حب الوطن والتضحية من أجله. كما أحيي أمهات الشهداء، رمز التضحية والعزة والكرامة، اللاتي قدمن فلذات أكبادهن فداء للوطن، وجسدن شجاعة المرأة الإماراتية وتضحياتها ومواقفها المشرفة على الدوام».

وأضاف سموه: «الأم صمام الأمان في أسرتها ومصدر قوة لوطنها ومجتمعها خاصة في أوقات التحدي. كل عام وكل الأمهات في الإمارات والعالم بخير وصحة، وبارك الله في أعمارهن وجهودهن لمواصلة رسالتهن التربوية والأسرية والمجتمعية السامية».

كما هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، الأمهات بمناسبة «يوم الأم العالمي»، مؤكدين أن الدور الذي تقوم به الأم الإماراتية في بناء الأسرة يرسخ القيم الأصيلة، ويعزز تماسك المجتمع ويصون هويته.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على حسابه الرسمي في «إكس» أمس: «كل عام وأمهاتنا جميعاً بخير.. كل عام والأم مصدر للثقة.. ومدرسة للأجيال.. وصانعة للقيم».

وأضاف سموه: «تحية تقدير وامتنان لأمهات الشهداء.. وأمهات الأبطال في ساحات التضحية.. وأمهات الرجال والنساء الذين يصنعون الفرق كل يوم في أوطاننا».

وتابع سموه: «حفظ الله الإمارات.. وحفظ الله الأمهات في كل ركن من أركان الإمارات».

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في منشور على حسابه في منصة «إكس» أمس: «في يوم الأم، نحتفي بالدور العظيم الذي تقوم به الأم الإماراتية في بناء الأسرة وترسيخ القيم الأصيلة في نفوس أبنائها، بما يعزز تماسك المجتمع ويصون هويته».

وأضاف سموه: «الأم شريك أساسي في مسيرة التنمية، وعطاؤها المتواصل يشكّل ركيزة في نهضة الوطن واستقراره».

واختتم سموه قائلاً: «كل عام وكل الأمهات في الإمارات والعالم بخير، ونسأل الله لهن دوام الصحة والعافية».

