«الأمن السيبراني»: الإمارات تمتلك منظومة سيبرانية متقدمة وجاهزية عالية للتصدي لأي تهديدات

أكد رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، الدكتور محمد حمد الكويتي، أن الدولة تتمتع بمنظومة سيبرانية متقدمة وجاهزية عالية للتصدي لأي تهديدات أو هجمات سيبرانية في ظل توجيهات القيادة الرشيدة وحرصها المستمر على تعزيز أمن واستقرار الدولة في الفضاء الرقمي.

جاء ذلك خلال زيارته عدداً من غرف العمليات السيبرانية، شملت عدداً من الجهات الحيوية في الدولة من بينها مؤسسات حكومية استراتيجية وشركات وطنية رائدة ومزودو خدمات البنية التحتية الرقمية، بما يعزز التنسيق والتكامل بين مختلف مكونات المنظومة السيبرانية في الدولة.

وقال الدكتور محمد حمد الكويتي، إن الجهود الوطنية تقوم على تكامل الأدوار بين مختلف الجهات والعمل ضمن منظومة موحدة تضمن سرعة الاستجابة وفاعلية التعامل مع أي تحديات رقمية، مشيراً إلى أن الجهات المختصة تعمل على مدار الساعة لرصد وتحليل التهديدات. وأكد أن أمن الفضاء الرقمي يُعد جزءاً أساسياً من منظومة الأمن الوطني.

وشدد على أن دولة الإمارات مستمرة في تعزيز قدراتها السيبرانية وتطوير بنيتها التحتية الرقمية بما يضمن حماية الأصول الرقمية واستمرارية الخدمات الحيوية ويعكس مستوى عالياً من الجاهزية والاستعداد لمواجهة مختلف التهديدات.

وأشار إلى أن المنظومة السيبرانية في الدولة تعمل بكفاءة عالية وبجهود موحدة ومتواصلة مع جاهزية كاملة لرصد أي محاولات تهديد أو اختراق والتعامل معها بكفاءة واحترافية، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة وتكثيف تبادل المعرفة والخبرات بما يسهم في بناء بيئة رقمية آمنة ومستقرة تدعم مسيرة التنمية والابتكار في الدولة.