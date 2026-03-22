رئيس الدولة والرئيس الموريتاني يتبادلان هاتفياً التهاني بعيد الفطر

تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني، أمس، خلال اتصال هاتفي، التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على البلدين وشعبيهما الشقيقين بالخير واليمن والبركات.

كما أعرب سموه والرئيس الموريتاني عن صادق تمنياتهما للشعوب العربية والإسلامية والعالم أجمع دوام الأمن والسلام والاستقرار.