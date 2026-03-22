الأردن يدين المخطط الإرهابي الذي استهدف الإمارات

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بأشد العبارات المخطط الإرهابي الذي استهدف دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال السعي لاختراق اقتصادها وزعزعة الاستقرار المالي فيها، مؤكدة رفضها محاولات تهديد أمن الإمارات واستقرارها.

كما أكدت الوزارة رفض الأردن واستنكاره هذه المحاولة، وتضامنه المطلق مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفه معها، ودعمه كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها، والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها، مشدّدةً على رفض المملكة لجميع أشكال الإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.