حالة عدم الاستقرار الجوي على الدولة مستمرة حتى الجمعة المقبل

أكدت وزارة الداخلية وإدارات شرطية والجهات المعنية بالطقس والطوارئ، في الدولة، استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي التي تشهدها الإمارات حالياً حتى الجمعة المقبل.

وحذرت الأفراد والسائقين من السرعة وارتياد البحر والاقتراب من أماكن جريان الأودية.

وكثّفت الجهات المعنية في أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان جاهزيتها الميدانية وإجراءاتها الاحترازية، وأطلقت حزمة من التحذيرات والإرشادات الوقائية لتعزيز السلامة العامة، وتقليل المخاطر على الطرق.

وتفصيلاً، نبهت وزارة الداخلية السائقين إلى ضرورة الحذر في ظل الحالة الجوية الحالية، التي تشهد أمطاراً ورياحاً متفاوتة الشدة يصاحبها الرعد والبرق، والبرَد أحياناً، وتدني الرؤية الأفقية على بعض المناطق في الدولة.

ودعت الوزارة إلى خفض السرعات على الطرق، وتجنب أماكن جريان الأودية وتجمعات المياه، وتجنب ارتياد البحر والشواطئ.

كما نبّه المركز الوطني للأرصاد، من أن الدولة تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي، ستستمر حتى الجمعة المقبل27 مارس الجاري، حيث تتدفق تشكيلات من السحب من الغرب باتجاه الدولة، ما يؤدي إلى تطور خلايا من السحب الركامية على مناطق متفرقة على فترات، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، مع حدوث البرق والرعد أحياناً، واحتمال تساقط حبات البرد على مناطق محدودة.

وتوقع المركز أن يشهد طقس اليوم الأحد، تكون السحب الركامية على مناطق متفرقة، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، خاصة على المناطق الشمالية والشرقية والعين، ويستمر تكوّن السحب الركامية يومي الاثنين والثلاثاء، على أغلب مناطق الدولة، مع سقوط أمطار متفاوتة الغزارة. وتستمر السحب في الظهور، الأربعاء المقبل مع فرصة لهطول أمطار على بعض المناطق الشمالية والشرقية، وتتطور السحب الركامية على مناطق متفرقة من الدولة، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، من الخميس إلى السبت المقبل.

وأكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أنها تتابع الحالة الجوية وتستعد بإجراءات استباقية للتأثيرات المحتملة على الدولة بالتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين.

وذكرت أنها عقدت أخيراً، بمشاركة وزارة الداخلية والمركز الوطني للأرصاد وعدد من الشركاء، اجتماعاً لفريق التقييم المشترك للحالات الجوية والمدارية لمتابعة وتحليل تطورات الحالة الجوية.

وكثّفت الجهات المعنية في إمارات الدولة جاهزيتها الميدانية وإجراءاتها الاحترازية، وأطلقت تحذيرات وقائية، داعية السائقين إلى التزامها، تفادياً للحوادث وضماناً لحماية الأرواح والممتلكات، في إطار جهود متكاملة تهدف إلى تعزيز السلامة العامة، وتقليل المخاطر على الطرق، وضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ خلال الأمطار.

وفعّلت شرطة أبوظبي منظومة خفض السرعات على الطرق، بالتزامن مع التقلبات الجوية وهطول الأمطار الغزيرة، وذلك ضمن جهودها لتعزيز السلامة المرورية وحماية مستخدمي الطريق.

ودعت مديرية المرور والدوريات الأمنية السائقين إلى التزام السرعات المحددة التي يتم تعديلها عبر شاشات البوابات الذكية على الطرق الخارجية والداخلية واللوحات الإرشادية الإلكترونية (الشواخص)، وحثت على ترك مسافة أمان كافية بين المركبات، وتجنب الانشغال بغير الطريق، لافتة إلى أن التزام هذه التعليمات يسهم في الحد من الحوادث المرورية خاصة في ظل انخفاض مستوى الرؤية وزيادة احتمالية الانزلاق.

وأكدت أن منظومة خفض السرعات تُفعّل بشكل احترازي أثناء الظروف الجوية المتقلبة، بما ينسجم مع متطلبات السلامة على الطرق الداخلية والخارجية، مشددة على أهمية متابعة حالة الطقس قبل الانطلاق، وتوخي الحذر أثناء القيادة بالقرب من تجمعات المياه أو الأودية.

وأشارت إلى ضرورة التزام الإرشادات المرورية والتوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة، وعدم الضغط المفاجئ على المكابح أو القيام بحركات مفاجئة، حفاظاً على سلامة السائقين ومرافقيهم، وتعزيزاً لأمن الطرق في إمارة أبوظبي.

كما حثّت هيئة الطرق والمواصلات في دبي السائقين على التزام إجراءات السلامة أثناء القيادة في الأجواء الماطرة، مشددة على أهمية فحص المركبة قبل الانطلاق، والتأكد من سلامة المكابح والإطارات والمصابيح، إلى جانب ضرورة زيادة مسافة الأمان وتخفيف السرعات على الطرق، كما دعت إلى استخدام الإضاءة المناسبة، وتجنب استخدام الأضواء العالية أو الإشارات الرباعية إلا للضرورة، مع الحذر الشديد في الأنفاق ومناطق تجمع المياه.

وأكدت الهيئة أهمية القيادة بحذر على الطرق المبتلة، لما تسببه من زيادة احتمالية الانزلاق وضعف كفاءة المكابح، مشيرة إلى ضرورة تجنب عبور المياه العميقة والبحث عن طرق بديلة في حال ارتفاع منسوبها.

وفي السياق ذاته، أعلنت بلدية دبي جاهزيتها الكاملة للتعامل مع تداعيات الحالة الجوية، مؤكدة انتشار فرقها الميدانية على مدار الساعة للاستجابة السريعة للبلاغات ومعالجة تجمعات المياه في مختلف مناطق الإمارة، ضمن خطط طوارئ معتمدة تضمن الحفاظ على السلامة العامة.

وأوضحت أنها تستقبل بلاغات الجمهور على مدار الساعة عبر خدمة «واتس أب» أو من خلال الاتصال المباشر على الرقم 800900، داعية أفراد المجتمع إلى التعاون والإبلاغ الفوري عن أي حالات طارئة، تحت شعار «سلامتكم تهمنا».

ودعت القيادة العامة لشرطة الشارقة السائقين إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة في ظل هطول الأمطار، مع ضرورة الالتزام بترك مسافات أمان كافية بين المركبات وتخفيف السرعات، كما شددت على أهمية الابتعاد عن أماكن جريان الأودية والسدود، لما تمثله من خطورة على السلامة العامة.

وفي عجمان، أطلقت شرطة عجمان تنبيهات عاجلة بالتزامن مع الحالة الجوية المتوقعة، التي قد تترافق مع أمطار ورياح متفاوتة الشدة، إضافة إلى الرعد والبرق وتدني مدى الرؤية الأفقية في بعض المناطق.

ودعت إلى خفض السرعات، وتجنب تجمعات المياه والأودية، والابتعاد عن البحر والشواطئ خلال هذه الفترة.

وأكدت بلدية عجمان جاهزيتها للتعامل مع الحالة الجوية، داعية أفراد المجتمع إلى التزام إجراءات السلامة، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، والابتعاد عن مواقع تجمع المياه، كما شددت على أهمية عدم فتح فتحات تصريف مياه الأمطار، والإبلاغ عن أي ملاحظات عبر القنوات المعتمدة، لضمان سرعة الاستجابة والتعامل مع الحالات الطارئة.

وتعكس هذه الجهود مستوى عالياً من التنسيق بين الجهات المحلية في الدولة، وحرصاً مشتركاً على تعزيز السلامة العامة والحد من المخاطر المصاحبة للتقلبات الجوية، في وقت تواصل فيه الجهات المختصة دعوة الجمهور إلى التعاون والتزام الإرشادات، لعبور هذه الحالة الجوية بأمان.