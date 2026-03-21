الشيخة فاطمة: الأم منبع الطمأنينة وعماد المجتمع

قالت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية في كلمة لسموها بمناسبة يوم الأم: "في يوم الأم ، أتوجه بأصدق مشاعر التقدير إلى كل أم في دولة الإمارات والعالم، عرفاناً بعطائها ودورها في بناء الأسرة والمجتمع، فهي الأساس الذي تُبنى عليه الطمأنينة في البيوت، وعماد المجتمع، ومنها يبدأ الإنسان أولى خطواته نحو الوعي والانتماء، إن ما تقدمنه من عطاءٍ مسؤول يشكّل ركيزة استقرار، وامتداداً لقيم أصيلة تصنع أجيالاً قادرة على حمل الأمانة والمضي بثقة نحو المستقبل، ومن هذا المعنى النبيل، نحيّي أمهات الشهداء بكل تقديرٍ وإجلال، لما جسّدنه من صبرٍ وإيمانٍ عظيم، سيبقى مصدر فخرٍ واعتزاز لوطنٍ لا ينسى أبناءه. وكل عام والأم بخير، يظل عطاؤها الأصدق، وحنانها الأعمق، ومكانتها في القلوب راسخة".