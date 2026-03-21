شرطة أبوظبي: 2000 درهم غرامة وحجز المركبة 60 يوماً مخالفة دخول الأودية أثناء جريانها
دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى الالتزام بالقيادة الآمنة أثناء هطول الأمطار والتقلبات الجوية ومتابعة حالة الطقس قبل التحرك بالمركبة وعدم الاقتراب من أماكن جريان الأودية وتجمعات المياه، واتباع إرشادات وتعليمات الجهات المختصة حفاظاً على سلامة الجميع.
وأوضحت أن مخالفة دخول الأودية أثناء جريانها أياً كان مستوى خطورتها 2000 درهم وحجز المركبة 60 يوم و23 نقطة مرورية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news